Американец Броуди Мэлоун выиграл золото ЧМ по гимнастике в упражнениях на перекладине
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На чемпионате мира по спортивной гимнастике, который проходит в Ливерпуле (Великобритания), разыграны медали в упражнениях на перекладине у мужчин. Победу одержал американский гимнаст Броуди Мэлоун, который набрал 14,800 балла.
Спортивная гимнастика. Чемпионат мира. Ливерпуль, Великобритания
Мужчины. Перекладина
1. Броуди Мэлоун (США) — 14,800.
2. Даики Хасимото (Япония) — 14,700.
3. Артур Марьяно (Бразилия) — 14,466.
4. Сунь Вэй (КНР) — 14,433.
5. Чжан Бохен (КНР) — 14,400.
6. Элиас Георгиу (Кипр) — 14,300.
7. Юя Камото (Япония) — 14,166.
8. Тайсон Булл (Австралия) — 13,766.
Турнир проходит с 29 октября по 6 ноября. Российские гимнасты не принимают участия в соревнованиях, так как отстранены из-за ситуации на Украине.
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