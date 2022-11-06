О’Салливан отказался поздравить Трампа с максимальным брейком в финале турнира по снукеру

Сегодня, 6 ноября, проходит финал престижного турнира по снукеру «Чемпион чемпионов». Титул разыгрывают действующий чемпион соревнований Джадд Трамп и семикратный чемпион мира Ронни О’Салливан.



В восьмом фрейме Трамп сделал максимальный брейк. Обычно в таких случаях соперник поздравляет оппонента с успешной игрой. Но О’Салливан остался сидеть в своём кресле. Любопытно, что не поздравил Джадда и рефери, хотя судьи обычно также пожимают руки игрокам.



Матч соперников продолжается. Идёт 13-й фрейм, О’Салливан ведёт в счёте 7:5. Финал проходит в формате 19 фреймов и игры до 10 побед.

В 2021 году победителем этого турнира стал Трамп. В финале он обыграл Джона Хиггинса. О’Салливан выигрывал турнир трижды, а в последний раз — в 2018 году.