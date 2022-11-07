Результаты матчей женского чемпионата Европы по гандболу 6 ноября, турнирная таблица
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С 4 по 20 ноября проходит женский чемпионат Европы по гандболу. Матчи запланированы в Любляне (Словения), Целе, Скопье (оба — Македония) и Подгорице (Черногория).
Результаты матчей женского чемпионата Европы по гандболу 6 ноября:
Группа B
Словения — Швеция — 22:33 (13:14)
Сербия — Дания — 21:34 (11:18)
Группа A
Хорватия — Венгрия — 21:18 (10:7)
Швейцария — Норвегия — 21:38 (9:19).
В основной этап выйдут по три команды из каждой группы. Таким образом, на основном этапе будут две группы по шесть команд в каждой. По две лучшие команды из каждой группы попадут в полуфинал.
Напомним, действующим чемпионом Европы является сборная Норвегии. В финале 2020 года скандинавская команда обыграла сборную Франции.
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