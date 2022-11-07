Расписание матчей женского чемпионата Европы по гандболу 7 ноября
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С 4 по 20 ноября проходит женский чемпионат Европы по гандболу. Матчи запланированы в Любляне (Словения), Целе, Скопье (оба — Македония) и Подгорице (Черногория).
Расписание матчей женского чемпионата Европы по гандболу 7 ноября
Группа С. 2-й тур
20:00 Северная Македония — Нидерланды
22:30 Румыния — Франция
Группа D. 2-й тур
20:00 Германия — Черногория
22:30 Испания — Польша
В основной этап выйдут по три команды из каждой группы. Таким образом, на этой стадии будут сформированы две группы по шесть команд в каждой. По две лучшие команды попадут в полуфинал.
Полный календарь турнира доступен на «Чемпионате».
Напомним, действующим чемпионом Европы является сборная Норвегии. В финале первенства 2020 года норвежки обыграли сборную Франции.
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