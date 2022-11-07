С 4 по 20 ноября проходит женский чемпионат Европы по гандболу. Матчи запланированы в Любляне (Словения), Целе, Скопье (оба — Македония) и Подгорице (Черногория).



Расписание матчей женского чемпионата Европы по гандболу 7 ноября

Группа С. 2-й тур



20:00 Северная Македония — Нидерланды

22:30 Румыния — Франция



Группа D. 2-й тур



20:00 Германия — Черногория

22:30 Испания — Польша



В основной этап выйдут по три команды из каждой группы. Таким образом, на этой стадии будут сформированы две группы по шесть команд в каждой. По две лучшие команды попадут в полуфинал.



Полный календарь турнира доступен на «Чемпионате».

Напомним, действующим чемпионом Европы является сборная Норвегии. В финале первенства 2020 года норвежки обыграли сборную Франции.