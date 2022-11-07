Сергей Карякин: я не буду выступать на ЧМ под флагом ФИДЕ. У меня есть принципы

Российский гроссмейстер Сергей Карякин объявил об отказе участвовать на чемпионате мира по рапиду и блицу. Турнир пройдёт в Алма-Ате (Казахстан) с 25 по 30 декабря.
«Возможность играть лишь под флагом ФИДЕ меня не устраивает. Я не буду выступать под флагом ФИДЕ на чемпионате мира.
Для меня Казахстан — счастливая страна. Я там был чемпионом мира по быстрым и выигрывал командный ЧМ в составе сборной России. Тем не менее у меня есть определённые принципы, из-за которых я не готов выступать под флагом ФИДЕ. Особенно учитывая, что перед этим они меня дисквалифицировали на полгода», — сказал Карякин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, в настоящий момент российские шахматисты могут выступать в международных соревнованиях только в нейтральном статусе.
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