Сергей Карякин: я не буду выступать на ЧМ под флагом ФИДЕ. У меня есть принципы

Российский гроссмейстер Сергей Карякин объявил об отказе участвовать на чемпионате мира по рапиду и блицу. Турнир пройдёт в Алма-Ате (Казахстан) с 25 по 30 декабря.

«Возможность играть лишь под флагом ФИДЕ меня не устраивает. Я не буду выступать под флагом ФИДЕ на чемпионате мира.

Для меня Казахстан — счастливая страна. Я там был чемпионом мира по быстрым и выигрывал командный ЧМ в составе сборной России. Тем не менее у меня есть определённые принципы, из-за которых я не готов выступать под флагом ФИДЕ. Особенно учитывая, что перед этим они меня дисквалифицировали на полгода», — сказал Карякин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, в настоящий момент российские шахматисты могут выступать в международных соревнованиях только в нейтральном статусе.