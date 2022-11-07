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Президент ФИДЕ назвал возможные время и место проведения матча Ян Непомнящий — Дин Лижэнь

Президент ФИДЕ назвал возможные время и место проведения матча Ян Непомнящий — Дин Лижэнь
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Президент ФИДЕ Аркадий Дворкович рассказал, где и когда может состояться матч на первенство мира, в котором российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграет с представителем Китая Дин Лижэнем. По его словам, матч, который изъявила желание принять Мексика, пройдёт в апреле 2023 года.

«Мы пока не получили официальных заявок на проведение матча с [финансовыми] гарантиями. Заинтересованность проявила прежде всего Мексика. Других кандидатов я называть не буду, сейчас мы ведём консультации с коллегами на эту тему.

С точки зрения проведения матча Мексика нас устраивает, так как это совершенно нейтральная страна. Я не сомневаюсь, что Китай тоже не против проведения этого матча у себя, но мы хотели бы, чтобы территория была нейтральной.

Время проведения матча между Яном Непомнящим и Дин Лижэнем — апрель следующего года», — цитирует Дворковича «РИА Новости Спорт».

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