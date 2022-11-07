Аллен раскритиковал О'Салливана за отказ поздравить Трампа с максимальным брейком

Североирландский снукерист Марк Аллен разместил пост в соцсетях, в котором раскритиковал семикратного чемпиона мира Ронни О'Салливана за отказ поздравить своего соперника Джадда Трампа с максимальным брейком в финале турнира «Чемпион Чемпионов».

Напомним, в восьмом фрейме Трамп сделал максимальный брейк. Обычно в таких случаях соперник поздравляет оппонента с успешной игрой. Однако О’Салливан остался сидеть в своём кресле. Любопытно, что не поздравил Джадда и рефери, хотя судьи обычно также пожимают руки игрокам.

«Я знаю, что это необязательное правило, но я уверен, что это произошло впервые. Две секунды на проявление уважения не потребовали бы сверхусилий от того, кем многие восхищаются», — написал Аллен.

Победа в финале осталась за О'Салливаном. Итоговый счёт — 10:6.