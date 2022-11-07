Светлана Хоркина: не теряю надежды, что российских гимнастов допустят до отбора на ОИ-2024

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, девятикратная чемпионка мира, четырёхкратная чемпионка Европы Светлана Хоркина выразила надежду, что российских гимнастов допустят до отбора на летние Олимпийские игры 2024 года. Олимпиада-2024 пройдёт в Париже (Франция).
«Ситуация непростая в целом, в частности в спорте. И она уже давно была такая напряжённая. А сейчас мы вообще в ожидании того, будет ли у нас возможность в следующем году побороться за лицензии, необходимые для выступления на Олимпийских играх. В спортивной гимнастике дедлайн – апрель. Я надежды не теряю. Я очень в это верю. Я оптимист», — сказала Хоркина в эфире телеканала «Звезда».
Напомним, в настоящий момент российские гимнасты отстранены от международных соревнований.
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