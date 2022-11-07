«ВКонтакте» запускает новый этап поддержки набирающих популярность видов спорта

Социальная сеть «ВКонтакте» расширяет программу поддержки набирающих популярность видов спорта, которая стартовала в прошлом году.

Спортивные организации смогут претендовать на помощь в запуске трансляций и создании контента, проведение совместных турниров и дополнительные консультации по работе в соцсетях. Чтобы попасть в программу, спорт не должен входить в число самых популярных, однако должен быть интересным для просмотра и обладать виральным потенциалом.

Прошедшим отбор видам спорта «ВКонтакте» поможет набрать медийность и выйти на большую аудиторию. Чтобы принять участие в отборе, достаточно заполнить анкету в сообществе «Новый спорт ВКонтакте» (оно будет агрегировать весь контент о малых видах спорта: интересные факты, новости, расписание соревнований, хайлайты и репортажи с турниров, интервью с игроками и многое другое) и приложить краткую презентацию о спорте. Отбор будут проводить редакция «ВКонтакте» вместе с профессиональными спортсменами и блогерами. Участвовать в программе смогут виды спорта, которые претендуют на статус профессиональных и по которым проводятся регулярные соревнования в крупных городах. В приоритете заявки от спортивных ассоциаций и федераций, которые планируют провести крупные турниры до конца 2022 года.

В сообществе представители спортивных ассоциаций смогут найти полезные материалы для развития на площадке, обмениваться опытом и получать эксклюзивные новости и предложения в закрытом чате с командой соцсети. Организаторы узнают, как с помощью различных продуктов «ВКонтакте» создавать цепляющий спортивный контент, развиваться в соцсети и завоёвывать новую аудиторию. А в будущем к продвижению самых интересных видов смогут присоединиться популярные инфлюенсеры.