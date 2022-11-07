Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«ВКонтакте» запускает новый этап поддержки набирающих популярность видов спорта

«ВКонтакте» запускает новый этап поддержки набирающих популярность видов спорта
Комментарии

Социальная сеть «ВКонтакте» расширяет программу поддержки набирающих популярность видов спорта, которая стартовала в прошлом году.

Спортивные организации смогут претендовать на помощь в запуске трансляций и создании контента, проведение совместных турниров и дополнительные консультации по работе в соцсетях. Чтобы попасть в программу, спорт не должен входить в число самых популярных, однако должен быть интересным для просмотра и обладать виральным потенциалом.

Прошедшим отбор видам спорта «ВКонтакте» поможет набрать медийность и выйти на большую аудиторию. Чтобы принять участие в отборе, достаточно заполнить анкету в сообществе «Новый спорт ВКонтакте» (оно будет агрегировать весь контент о малых видах спорта: интересные факты, новости, расписание соревнований, хайлайты и репортажи с турниров, интервью с игроками и многое другое) и приложить краткую презентацию о спорте. Отбор будут проводить редакция «ВКонтакте» вместе с профессиональными спортсменами и блогерами. Участвовать в программе смогут виды спорта, которые претендуют на статус профессиональных и по которым проводятся регулярные соревнования в крупных городах. В приоритете заявки от спортивных ассоциаций и федераций, которые планируют провести крупные турниры до конца 2022 года.

В сообществе представители спортивных ассоциаций смогут найти полезные материалы для развития на площадке, обмениваться опытом и получать эксклюзивные новости и предложения в закрытом чате с командой соцсети. Организаторы узнают, как с помощью различных продуктов «ВКонтакте» создавать цепляющий спортивный контент, развиваться в соцсети и завоёвывать новую аудиторию. А в будущем к продвижению самых интересных видов смогут присоединиться популярные инфлюенсеры.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022