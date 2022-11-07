Стало известно, где пройдёт чемпионат мира по рапиду и блицу
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Алма-Ата примет чемпионат мира по рапиду и блицу в 2022 году, сообщает официальный сайт ФИДЕ.
Крупнейший мегаполис Казахстана станет столицей мероприятия в традиционные даты с 25 декабря (прибытие и открытие) по 30 декабря (последний игровой день и закрытие).
Чемпионат мира по быстрым шахматам 2021 года проходил в столице Польши Варшаве. У мужчин чемпионом стал представитель Узбекистана Нодирбек Абдусатторов. Он стал самым молодым чемпионом мира по рапиду в истории и самым молодым чемпионом мира в общем зачёте в любом из трёх признанных форматов контроля времени. У женщин лучшей стала россиянка Александра Костенюк, которая одержала победу с непобеждённым и непревзойдённым результатом 9,0 из 11.
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