Стали известны все участники 1/8 финала женского Кубка России по гандболу

Определился окончательный состав участников 1/8 финала женского Кубка России по гандболу.

Состав всех участников данной стадии турнира определился накануне, после завершения последнего матча 1/16 финала соревнований, в котором «Динамо-Синара» обыграло в гостях «Балтийскую зарю» — 34:20.

В 1/8 финала сыграют:

«Астраханочка» (Астрахань), «Дворец» (Москва), «Динамо-Синара» (Волгоград), «Лада» (Тольятти), «Ставрополье» (Ставрополь), «Университет» (Ижевск), «Феникс» (Китай), «Черноморочка» (Новороссийск).

Напомним, китайский клуб «Феникс», который с нынешнего сезона выступает в чемпионате России, проводит все домашние матчи на волейбольной арене «Динамо» в Москве. Команду возглавляет экс-гандболистка сборной Украины Наталья Дерипаско.