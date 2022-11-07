Стали известны все участники 1/8 финала женского Кубка России по гандболу
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Определился окончательный состав участников 1/8 финала женского Кубка России по гандболу.
Состав всех участников данной стадии турнира определился накануне, после завершения последнего матча 1/16 финала соревнований, в котором «Динамо-Синара» обыграло в гостях «Балтийскую зарю» — 34:20.
В 1/8 финала сыграют:
«Астраханочка» (Астрахань), «Дворец» (Москва), «Динамо-Синара» (Волгоград), «Лада» (Тольятти), «Ставрополье» (Ставрополь), «Университет» (Ижевск), «Феникс» (Китай), «Черноморочка» (Новороссийск).
Напомним, китайский клуб «Феникс», который с нынешнего сезона выступает в чемпионате России, проводит все домашние матчи на волейбольной арене «Динамо» в Москве. Команду возглавляет экс-гандболистка сборной Украины Наталья Дерипаско.
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