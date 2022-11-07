18-летняя российская гимнастка получила немецкий паспорт и решила тренироваться в Германии

Двукратная чемпионка мира по художественной гимнастике среди юниоров россиянка Анастасия Симакова получила паспорт Германии. Также сообщается, что 18-летняя спортсменка изъявила желание тренироваться в Германии.

«Я хотела бы тренироваться здесь», — приводит её слова немецкое издание Stuttgarter Nachrichten.

По информации издания, Симакова уже подала документы, чтобы её зачислили на тренировочную базу.

Анастасия Симакова родилась и выросла в Омске. В 2021 году родители спортсменки переехали в Германию и с тех пор проживают в Нюрнберге. Симакова уже выступила за немецкий гимнастический клуб «Айнтрахт» на соревнованиях, которые состоялись в минувшие выходные.

Напомним, в настоящий момент российские гимнасты отстранены от международных соревнований.