Нагорный высказался о ЧМ без участия россиян, заикнувшись о возможном завершении карьеры

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный порассуждал о прошедшем чемпионате мира по спортивной гимнастике, который проходил без участия российских спортсменов.

«Отдали чемпионство? Да нет, не отдали. Тут от нас ничего не зависит, случается так, как случается, и все мы принимаем это. Думалось, что смотреть на международные соревнования дома будет попроще. Но в то же время радостно за наших коллег, которые завоёвывают медали и пьедесталы, которые идут к спортивным достижениям, кто-то впервые стал чемпионом мира, кто-то впервые взошел на пьедестал. Я чувствую, что моя спортивная карьера ещё не подошла к логическому завершению, что мне ещё не пора ставить точку. Да и многим из нас ещё есть, что показать. Есть ресурсы, желание, амбиции и воля к победе. И потому мы не сдаёмся и продолжаем надеяться на лучшее и заниматься любимым делом, любимым спортом. Гимнастика всегда будет в моей жизни, но в профессиональной гимнастике мне еще есть, чем вас удивить! Нас ждут ещё большие свершения, так что не унываем и двигаемся вперед!» — сказал Нагорный в своём телеграм-канале.