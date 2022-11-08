Гандболистка сборной Румынии жёстко врезалась в штангу ворот. Фото

Вратарь сборной Румынии Юлия Думанска в попытке поймать мяч, чтобы спасти команду, жёстко врезалась в шатнгу.
Эпизод произошёл во время матча первого тура женского чемпионата Европы по гандболу Нидерланды — Румыния. В середине первого тайма гандболистка Юлия Думанска, возвращаясь в ворота, чтобы отбить мяч, боком влетела в штангу. После инцидента румынке несколько минут оказывали медицинскую помощь и даже выносили носилки. Думанска сама покинула площадку, после оставшись на скамейке запасных. Встреча завершилась со счётом 29:28 в пользу Нидерландов.
Женский чемпионат Европы по гандболу проходит с 4 по 20 ноября. Матчи запланированы в Любляне (Словения), Целе, Скопье (оба — Македония) и Подгорице (Черногория). Действующим турнира является сборная Норвегии.
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