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В ФИАС отреагировали на бойкот Украиной чемпионата мира по самбо в Киргизии

В ФИАС отреагировали на бойкот Украиной чемпионата мира по самбо в Киргизии
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В Международной федерации самбо (ФИАС) прокомментировали решение Украины бойкотировать чемпионат мира, который состоится в Бишкеке (Киргизия). Турнир пройдёт с 11 по 13 ноября.

«К сожалению, украинская федерация не подала заявку на участие в чемпионате мира. Нам очень жаль, ведь украинская сборная традиционно считается одним из фаворитов любого международного турнира по самбо.

Самбо — это одна большая семья, и наши двери для них остаются открытыми. Ни о каких санкциях в отношении национальной федерации самбо Украины за пропуск международных соревнований речи не идёт. Надеемся, что в следующем году ситуация изменится в лучшую сторону», — приводят слова представителя пресс-службы ФИАС «Известия».

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