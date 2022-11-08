Елисеев: мы сожалеем об отказе сборной Украины принять участие в ЧМ-2022

Глава Европейской и Всероссийской федераций самбо Сергей Елисеев заявил, что сожалеет об отказе сборной Украины принять участие в чемпионате мира — 2022.
«Команда Украины всегда показывала хорошую борьбу. Когда хороший партнёр и соперник уходит или не приезжает, это вызывает только сожаление», — приводит слова Елисеева «РИА Новости Спорт».
Ранее стало известно, что сборная Украины не подала заявку на участие в чемпионате мира — 2022, который пройдёт в Бишкеке с 11 по 13 ноября. В сентябре украинцы также отказалась выступать на чемпионате Европы в Сербии из-за допуска к нему российских и белорусских спортсменов.
Напомним, в 2021 году чемпионат мира прошёл в Ташкенте (Узбекистан). Российские спортсмены выступали на нём под флагом Всероссийской федерации самбо и победили в командном зачёте, завоевав восемь золотых медалей.
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