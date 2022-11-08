Нагорный: это такая новая и странная роль — роль зрителя чемпионата мира по телевизору!

Олимпийский чемпион 2021 года, российский гимнаст Никита Нагорный опубликовал пост в соцсетях, в котором рассказал о новой и непривычной для себя роли.

«Это такая новая и одновременно странная роль, в которой я оказался впервые за много лет — роль зрителя чемпионата мира по телевизору! Кто бы мог подумать, но нынешние реалии таковы, мы пока копим силы и болеем за друзей и знакомых из других стран. Кто-то из них впервые шагнул на пьедестал, кто-то стал чемпионом мира и испытал те самые победные эмоции. Мы поддерживаем связь, и я искренне рад за их успехи! На сегодняшний день заменить такие старты, как чемпионат мира и Европы, к сожалению, невозможно. Не только из-за организационных моментов, но и из-за конкуренции. Командная борьба за первые места была главным двигателем для многих, когда ты представляешь свою Родину! Зато сейчас мы пополняем копилку мотивации ещё усерднее. Продолжаем готовиться и восстанавливаться. Очень надеемся, что в скором времени снова окажемся на мировой арене в борьбе за чемпионство!» — написал Нагорный.

Напомним, 51-й чемпионат мира по спортивной гимнастике проходил с 29 октября по 6 ноября в Ливерпуле (Англия). Российские спортсмены не приняли участия в соревнованиях из-за отстранения.