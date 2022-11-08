Апелляцию клуба «Донские казаки – ЮФУ» на исключение из ЧР не стали рассматривать

Спортивно-арбитражная комиссия Федерации гандбола России (ФГР) оставила без рассмотрения апелляционную жалобу клуба «Донские казаки – ЮФУ» на исключение его из состава участников чемпионата и Кубка России среди мужских команд, а также первенства России среди юниоров.
«В ходе рассмотрения обстоятельств подачи апелляционной жалобы было установлено, что документ поступил в адрес ФГР по истечении срока на обжалование. Клубом было заявлено ходатайство о восстановлении срока на подачу жалобы в связи с тем, что последний день обжалования пришёлся на выходной. Данная причина не может быть признана уважительной, поскольку ничто не препятствовало подаче жалобы в установленный срок. Иных доказательств, подтверждающих уважительность пропуска срока клубом, предоставлено не было. Таким образом, решение Комиссии ФГР по организации и проведению соревнований от 26 октября осталось в силе», – приводит слова председателя Спортивно-арбитражной комиссии ФГР Максима Гулевича пресс-служба организации.
Результаты сыгранных матчей с участием главной и молодёжной команд «Донских казаков» в сезоне-2022/2023 будут аннулированы.
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