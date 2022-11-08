Гандболисты ЦСКА разгромили «Акбузат» в чемпионате России

В очередном матче чемпионата России среди мужских команд Суперлиги гандболисты ЦСКА на своей площадке разгромили уфимский «Акбузат» со счётом 39:27.
Самым результативным игроком матча стал Алексей Фокин из ЦСКА, забивший восемь мячей. По шесть раз отличились Юлиан Гирик, Илья Белевцов и Сергей Иванов. У «Акбузата» пять мячей забил Кирилл Рябич.
Для армейского клуба это четвёртая победа в пяти матчах сезона-2022/2023. С восьмью очками в активе ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице. Аналогичный результат у «Пермских медведей» и санкт-петербургского «Зенита». Лидирует ставропольский «Виктор», выигравший все шесть проведённых матчей. На втором месте с пятью победами располагаются «Чеховские медведи».
Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины
ЦСКА (Москва) – «Акбузат» (Уфа) – 39:27 (16:8).
- 9 ноября 2022
-
00:13
- 8 ноября 2022
-
23:27
-
20:21
-
20:01
-
13:05
-
12:40
-
12:13
-
11:18
-
08:15
-
08:11
-
08:00
-
00:43
-
00:26
-
00:15
- 7 ноября 2022
-
21:47
-
20:50
-
19:24
-
19:00
-
17:25
-
16:56
-
16:56
-
16:43
-
16:39
-
16:32
-
16:29
-
16:01
-
15:33
-
15:23
-
15:00
-
14:40
-
14:33
-
14:31
-
14:29
-
13:46
-
13:17