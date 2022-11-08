Гандболисты ЦСКА разгромили «Акбузат» в чемпионате России

В очередном матче чемпионата России среди мужских команд Суперлиги гандболисты ЦСКА на своей площадке разгромили уфимский «Акбузат» со счётом 39:27.

Самым результативным игроком матча стал Алексей Фокин из ЦСКА, забивший восемь мячей. По шесть раз отличились Юлиан Гирик, Илья Белевцов и Сергей Иванов. У «Акбузата» пять мячей забил Кирилл Рябич.

Для армейского клуба это четвёртая победа в пяти матчах сезона-2022/2023. С восьмью очками в активе ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице. Аналогичный результат у «Пермских медведей» и санкт-петербургского «Зенита». Лидирует ставропольский «Виктор», выигравший все шесть проведённых матчей. На втором месте с пятью победами располагаются «Чеховские медведи».

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

ЦСКА (Москва) – «Акбузат» (Уфа) – 39:27 (16:8).