Результаты матчей женского чемпионата Европы по гандболу 8 ноября, турнирная таблица

С 4 по 20 ноября проходит женский чемпионат Европы по гандболу. Матчи проводятся в Любляне (Словения), Целе, Скопье (оба — Македония) и Подгорице (Черногория).
Результаты матчей женского чемпионата Европы по гандболу 8 ноября
Группа А. 3-й тур
Хорватия — Швейцария – 26:26.
Норвегия — Венгрия – 32:22.
Группа В. 3-й тур
Словения — Сербия – 27:24.
Дания — Швеция – 25:23.
Из группы А в основной этап вышли команды Норвегии, Хорватии и Венгрии, из группы В – сборные Швеции, Дании и Словении. В основном этапе будут две группы по шесть команд в каждой. По две лучшие команды попадут в полуфинал.
9 ноября на чемпионате Европы по гандболу пройдут матчи 3-го тура в группах С и D.
Напомним, действующим чемпионом Европы является сборная Норвегии. В финале первенства 2020 года скандинавская команда обыграла сборную Франции.
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