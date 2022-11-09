Результаты матчей женского чемпионата Европы по гандболу 8 ноября, турнирная таблица

С 4 по 20 ноября проходит женский чемпионат Европы по гандболу. Матчи проводятся в Любляне (Словения), Целе, Скопье (оба — Македония) и Подгорице (Черногория).



Результаты матчей женского чемпионата Европы по гандболу 8 ноября

Группа А. 3-й тур



Хорватия — Швейцария – 26:26.

Норвегия — Венгрия – 32:22.



Группа В. 3-й тур



Словения — Сербия – 27:24.

Дания — Швеция – 25:23.

Из группы А в основной этап вышли команды Норвегии, Хорватии и Венгрии, из группы В – сборные Швеции, Дании и Словении. В основном этапе будут две группы по шесть команд в каждой. По две лучшие команды попадут в полуфинал.

9 ноября на чемпионате Европы по гандболу пройдут матчи 3-го тура в группах С и D.



Напомним, действующим чемпионом Европы является сборная Норвегии. В финале первенства 2020 года скандинавская команда обыграла сборную Франции.