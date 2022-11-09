С 4 по 20 ноября проходит женский чемпионат Европы по гандболу. Матчи запланированы в Любляне (Словения), Целе, Скопье (оба — Македония) и Подгорице (Черногория).



Расписание матчей женского чемпионата Европы по гандболу 8 ноября

Группа С. 3-й тур



20:00 Северная Македония — Румыния

22:30 Франция — Нидерланды



Группа D. 3-й тур



20:00 Польша — Черногория

22:30 Германия — Испания



В основной этап выйдут по три команды из каждой группы. Таким образом, на основном этапе будут две группы по шесть команд в каждой. По две лучшие команды попадут в полуфинал.



Полный календарь турнира доступен на «Чемпионате».

Напомним, действующим чемпионом Европы является сборная Норвегии, которая в финале турнира 2020 года обыграла сборную Франции.