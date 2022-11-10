Результаты матчей женского чемпионата Европы по гандболу 9 ноября, турнирная таблица

С 4 по 20 ноября проходит женский чемпионат Европы по гандболу. Матчи проводятся в Любляне (Словения), Целе, Скопье (оба — Македония) и Подгорице (Черногория).



Результаты матчей женского чемпионата Европы по гандболу 9 ноября

Группа С. 3-й тур



Северная Македония — Румыния – 23:31.

Франция — Нидерланды – 26:24.



Группа D. 3-й тур



Польша — Черногория – 23:26.

Германия — Испания – 21:23.



Из группы С в основной этап вышли команды Франции, Нидерландов и Румынии, из группы D – сборные Черногории, Германии и Испании. В основном этапе будут две группы по шесть команд в каждой. По две лучшие команды попадут в полуфинал.

10 ноября на чемпионате Европы по гандболу начнутся матчи основного этапа. Сыграют команды группы I.



Напомним, действующим чемпионом Европы является сборная Норвегии. В финале первенства 2020 года скандинавская команда обыграла сборную Франции.