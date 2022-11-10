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Результаты матчей женского чемпионата Европы по гандболу 9 ноября, турнирная таблица

Результаты матчей женского чемпионата Европы по гандболу 9 ноября, турнирная таблица
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С 4 по 20 ноября проходит женский чемпионат Европы по гандболу. Матчи проводятся в Любляне (Словения), Целе, Скопье (оба — Македония) и Подгорице (Черногория).

Результаты матчей женского чемпионата Европы по гандболу 9 ноября
Группа С. 3-й тур

Северная Македония — Румыния – 23:31.
Франция — Нидерланды – 26:24.

Группа D. 3-й тур

Польша — Черногория – 23:26.
Германия — Испания – 21:23.

Из группы С в основной этап вышли команды Франции, Нидерландов и Румынии, из группы D – сборные Черногории, Германии и Испании. В основном этапе будут две группы по шесть команд в каждой. По две лучшие команды попадут в полуфинал.

Турнирная таблица женского ЧЕ-2022 по гандболу

10 ноября на чемпионате Европы по гандболу начнутся матчи основного этапа. Сыграют команды группы I.

Напомним, действующим чемпионом Европы является сборная Норвегии. В финале первенства 2020 года скандинавская команда обыграла сборную Франции.

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