С 4 по 20 ноября проходит женский чемпионат Европы по гандболу. Матчи запланированы в Любляне (Словения), Целе, Скопье (оба — Македония) и Подгорице (Черногория).
Расписание матчей женского чемпионата Европы по гандболу 10 ноября
Основной раунд. Группа I. 1-й тур
20:00 Хорватия – Словения
22:30 Венгрия — Дания
В основной этап вышли по три команды из каждой из четырёх подгрупп предварительного раунда. Они составили две группы по шесть команд в каждой. По две лучшие команды попадут в полуфинал.
Очки, набранные в матчах с прошедшими далее соперниками, сохраняются. Соответственно, в группе I у Норвегии четыре очка, у Венгрии – ноль, у всех остальных сборных по два очка.
Полный календарь турнира доступен на «Чемпионате».
Напомним, действующим чемпионом Европы является сборная Норвегии, которая в финале турнира 2020 года обыграла сборную Франции.
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