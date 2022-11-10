С 4 по 20 ноября проходит женский чемпионат Европы по гандболу. Матчи запланированы в Любляне (Словения), Целе, Скопье (оба — Македония) и Подгорице (Черногория).



Расписание матчей женского чемпионата Европы по гандболу 10 ноября

Основной раунд. Группа I. 1-й тур

20:00 Хорватия – Словения

22:30 Венгрия — Дания



В основной этап вышли по три команды из каждой из четырёх подгрупп предварительного раунда. Они составили две группы по шесть команд в каждой. По две лучшие команды попадут в полуфинал.



Очки, набранные в матчах с прошедшими далее соперниками, сохраняются. Соответственно, в группе I у Норвегии четыре очка, у Венгрии – ноль, у всех остальных сборных по два очка.

Полный календарь турнира доступен на «Чемпионате».

Напомним, действующим чемпионом Европы является сборная Норвегии, которая в финале турнира 2020 года обыграла сборную Франции.