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Расписание матчей женского чемпионата Европы по гандболу 10 ноября

Расписание матчей женского чемпионата Европы по гандболу 10 ноября
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С 4 по 20 ноября проходит женский чемпионат Европы по гандболу. Матчи запланированы в Любляне (Словения), Целе, Скопье (оба — Македония) и Подгорице (Черногория).

Расписание матчей женского чемпионата Европы по гандболу 10 ноября
Основной раунд. Группа I. 1-й тур

20:00 Хорватия – Словения
22:30 Венгрия — Дания

В основной этап вышли по три команды из каждой из четырёх подгрупп предварительного раунда. Они составили две группы по шесть команд в каждой. По две лучшие команды попадут в полуфинал.

Очки, набранные в матчах с прошедшими далее соперниками, сохраняются. Соответственно, в группе I у Норвегии четыре очка, у Венгрии – ноль, у всех остальных сборных по два очка.

Полный календарь турнира доступен на «Чемпионате».

Календарь женского ЧЕ-2022 по гандболу

Напомним, действующим чемпионом Европы является сборная Норвегии, которая в финале турнира 2020 года обыграла сборную Франции.

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