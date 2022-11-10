Дмитрий Свищёв: важно довести дело до восстановления РУСАДА и всего российского спорта

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв заявил, что возглавляемое им ведомство в ноябре обсудит ход восстановления статуса РУСАДА.

Двухлетние санкции за манипуляции с базой данных LIMS были наложены на РУСАДА в середине декабря 2020 года. Из-за них Россия не могла участвовать в чемпионатах мира и Олимпийских играх под своим флагом и с гимном страны.

«Честно говоря, такое ощущение, что эта база и прочие истории тянутся уже десятилетиями. Мы ведь предложили начать всё с чистого листа, многое признали, многое изменили, а эта база LIMS как была, так и есть. Будем надеяться, что вся работа в рамках соблюдения процесса восстановления РУСАДА ведётся соответствующим образом и в конце декабря отстранение будет снято. Мы в комитете дополнительно обсудим статус РУСАДА на ближайшем заседании в ноябре.

Важно понять, всё ли идет по плану, нет ли каких-либо сбоев в процессе восстановления. Мы должны быть уверены, что большая работа, которая была проделана, не напрасна. В том числе мы многое поменяли в законодательной базе, ввели соответствующую уголовную ответственность. Важно довести дело до восстановления РУСАДА, за которым, не сомневаюсь, последует и восстановление всего российского спорта», — приводит слова Свищёва ТАСС.