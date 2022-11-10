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Сербские гандболистки обвинили соперниц в шпионаже перед очным матчем на ЧЕ-2022

Сербские гандболистки обвинили соперниц в шпионаже перед очным матчем на ЧЕ-2022
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Женская сборная Сербии по гандболу крайне неудачно выступила на чемпионате Европы – 2022. Подопечные Уроша Брегара проиграли все три матча предварительного этапа в группе В и не смогли выйти в основной раунд.

Перед заключительной игрой сербских гандболисток на первенстве континента разгорелся громкий скандал. Сербкам предстояло встретиться в Целе с хозяйками зала из команды Словении. Во время предматчевой тренировки сербки обнаружили в зале коробку, в которой были спрятаны смартфон и планшет. Сербки однозначно решили, что соперницы хотел заполучить запись тренировки перед очным противостоянием, что категорически запрещено правилами. Сербская делегация обратилась в ЕГФ, чтобы разобраться с фактом шпионажа.

Словенская сторона объяснила случившееся забывчивостью: хотели заснять на видео поздравление одной из гандболисток с днём рождения и забыли коробку с гаджетами в зале. Однако ни в день матча, ни накануне именинниц в составе сборной Словении не было.

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