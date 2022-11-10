Александр Лукашенко провёл мастер-класс на чемпионате по колке дров

Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил чемпионат по колке дров среди журналистов, который прошёл на берегу реки Вяча в Логойском районе.
Глава государства лично провёл мастер-класс, как правильно колоть дрова. Сначала Лукашенко показал, как с помощью топора и кувалды разрубить большую колоду. А затем продемонстрировал отличные навыки владения топором на полене поменьше.
«Ищем трещину и ищем ту точку, куда мы хотим ударить. И по трещине в направлении центра. Желательно рубить так, чтобы полено с колодки не падало», — приводит слова Лукашенко сайт президента Беларуси.
В процессе колки дров Лукашенко по традиции вспомнил и о жителях соседних стран, где сейчас порой не всё просто с энергоресурсами. «Латышей, литовцев и поляков — к нам, пусть рубят на дрова сами», — сказал белорусский лидер.
После этого президент прошёл к соревновательным секторам и понаблюдал за ходом состязаний.
Главный приз чемпионата взяло агентство «Минская правда». Помимо ценных призов от организаторов, журналисты издания получили и специальный подарок от Лукашенко — топор с его автографом.
- 10 ноября 2022
-
23:23
-
23:00
-
21:43
-
20:48
-
19:27
-
18:25
-
08:00
-
01:35
-
00:39
-
00:19
- 9 ноября 2022
-
14:57
-
12:28
-
11:02
-
08:00
-
07:55
-
00:13
- 8 ноября 2022
-
23:27
-
20:21
-
20:01
-
13:05
-
12:40
-
12:13
-
11:18
-
08:15
-
08:11
-
08:00
-
00:43
-
00:26
-
00:15
- 7 ноября 2022
-
21:47
-
20:50
-
19:24
-
19:00
-
17:25
-
16:56