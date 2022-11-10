Александр Лукашенко провёл мастер-класс на чемпионате по колке дров

Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил чемпионат по колке дров среди журналистов, который прошёл на берегу реки Вяча в Логойском районе.



Глава государства лично провёл мастер-класс, как правильно колоть дрова. Сначала Лукашенко показал, как с помощью топора и кувалды разрубить большую колоду. А затем продемонстрировал отличные навыки владения топором на полене поменьше.

«Ищем трещину и ищем ту точку, куда мы хотим ударить. И по трещине в направлении центра. Желательно рубить так, чтобы полено с колодки не падало», — приводит слова Лукашенко сайт президента Беларуси.



В процессе колки дров Лукашенко по традиции вспомнил и о жителях соседних стран, где сейчас порой не всё просто с энергоресурсами. «Латышей, литовцев и поляков — к нам, пусть рубят на дрова сами», — сказал белорусский лидер.



После этого президент прошёл к соревновательным секторам и понаблюдал за ходом состязаний.

Главный приз чемпионата взяло агентство «Минская правда». Помимо ценных призов от организаторов, журналисты издания получили и специальный подарок от Лукашенко — топор с его автографом.