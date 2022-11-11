Результаты матчей женского чемпионата Европы по гандболу 10 ноября, турнирная таблица

С 4 по 20 ноября проходит женский чемпионат Европы по гандболу. Матчи запланированы в Любляне (Словения), Целе, Скопье (оба — Македония) и Подгорице (Черногория).

В четверг, 10 ноября, начались матчи основного раунда соревнований. Первыми в борьбу вступили команды группы I.



Результаты матчей женского чемпионата Европы по гандболу 10 ноября

Основной раунд. Группа I. 1-й тур



Хорватия – Словения – 18:26.

Венгрия — Дания – 27:29.



В основной этап вышли по три команды из каждой из четырёх подгрупп предварительного раунда. Они составили две группы по шесть команд в каждой. По две лучшие команды попадут в полуфинал.

Напомним, действующим чемпионом Европы является сборная Норвегии, которая в финале турнира 2020 года обыграла сборную Франции.