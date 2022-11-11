С 4 по 20 ноября проходит женский чемпионат Европы по гандболу. Матчи запланированы в Любляне (Словения), Целе, Скопье (оба — Македония) и Подгорице (Черногория).



Расписание матчей женского чемпионата Европы по гандболу 11 ноября

Основной раунд. Группа II. 1-й тур



20:00 Нидерланды — Германия

22:30 Румыния — Испания



В основной этап вышли по три команды из каждой из четырёх подгрупп предварительного раунда. Очки, набранные в матчах с прошедшими далее соперниками, были сохранены. 12 команд составили две группы. По две лучшие команды из каждой группы попадут в полуфинал.



Полный календарь турнира доступен на «Чемпионате».

Напомним, действующим чемпионом Европы является сборная Норвегии, которая в финале турнира 2020 года обыграла сборную Франции.