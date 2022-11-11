Президент ВАДА показал, как отдыхает в Ницце. Фото

Президент Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Витольд Банька опубликовал новую запись в своих социальных сетях. Он показал фотографию, сделанную на отдыхе. В настоящий момент Банька находится в Ницце (Франция).

Фото: из личного архива витольда баньки

38-летнего Витольда Баньку избрали президентом ВАДА 7 ноября 2019 года. Официально он вступил в должность 1 января 2020 года.

На чемпионате мира 2007 года по лёгкой атлетике, который проходил в Осаке (Япония), Банька завоевал бронзовую медаль в составе эстафетной сборной Польши (на дистанции 4х400 м). Также он является победителем Универсиады 2007 года в эстафете 4х400 м и серебряным призёром Универсиады-2009 в том же виде.

Ранее Витольд Банька объявил о передаче допинг-дела Камилы Валиевой в CAS.