«О красоте этого места я уже давно наслышан». Нагорный выложил фотографии из Дагестана

Олимпийский чемпион 2021 года, российский гимнаст Никита Нагорный опубликовал новый пост в соцсетях.

Спортсмен рассказал о своей поездке в Дагестан и выложил фотографии с местной природы.

«О красоте этого места я уже давно наслышан. И вот наконец нам удалось добраться до Республики Дагестан!

Мы быстро туда улетели и слишком быстро возвращаемся обратно. Да и ребята подсказали, что мы не посмотрели и 10% тех чудес, которыми славится эта Республика. Но очаровала она сразу. Трудно поверить, что, оторвавшись от большого города и сделав перелёт всего в три часа, можно оказаться в этих рельефах и такой самобытной природе.

А ещё здесь есть гимнастика, которая наращивает обороты и темп, пообщались с ребятами, провели совместную тренировку, вскоре, я надеюсь, мы увидим первых чемпионов среди ребят из Дагестана!

Чего ради мы прилетели, спросите вы? Всех карт раскрывать не буду, но скоро вас ждёт что-то очень интересное», — написал Нагорный.