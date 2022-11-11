Президент ФИАС объяснил, как Россию допустили на чемпионат мира по самбо в Киргизии
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Президент Международной федерации самбо (ФИАС) Василий Шестаков рассказал, как было принято решение допустить российских и белорусских спортсменов на чемпионат мира по самбо. Турнир начнётся сегодня, 11 ноября.
«Согласно принципам олимпийского движения, политика и спорт должны идти раздельно. И, конечно, мы чувствовали давление. Но у нас прекрасные отношения с МОК.
При этом не только россияне и белорусы, но и французы на сей раз принимают участие в турнире под флагом ФИАС из-за судебных проблем. На заседании исполкома ФИАС решение о допуске российских и белорусских спортсменов было принято единогласно», — цитирует Шестакова «Газета.ру».
Ранее в ФИАС отреагировали на бойкот Украиной чемпионата мира по самбо в Киргизии.
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