Президент ФИАС прокомментировал бойкот Украиной чемпионата мира по самбо в Киргизии

Президент Международной федерации самбо (ФИАС) Василий Шестаков прокомментировал решение Украины бойкотировать чемпионат мира, который состоится в Бишкеке (Киргизия). Турнир пройдёт с 11 по 13 ноября.

«Сборная Украины — это одна из сильнейших команд в мире. Не только я, но и многие другие, в том числе и спортсмены, сожалеют, что не смогут сразиться с достойными соперниками.

Мы находимся на связи с представителями национальной команды Украины. К сожалению, у них есть проблемы с финансированием. Надеюсь, что ситуация в ближайшее время претерпит изменения, сборная Украины вернётся на наши турниры и будет успешно принимать в них участие», — приводит слова Шестакова «Газета.ру».

Ранее Шестаков объяснил, как Россию допустили на чемпионат мира по самбо в Киргизии.