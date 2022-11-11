Президент ФИАС прокомментировал бойкот Украиной чемпионата мира по самбо в Киргизии

Президент Международной федерации самбо (ФИАС) Василий Шестаков прокомментировал решение Украины бойкотировать чемпионат мира, который состоится в Бишкеке (Киргизия). Турнир пройдёт с 11 по 13 ноября.
«Сборная Украины — это одна из сильнейших команд в мире. Не только я, но и многие другие, в том числе и спортсмены, сожалеют, что не смогут сразиться с достойными соперниками.
Мы находимся на связи с представителями национальной команды Украины. К сожалению, у них есть проблемы с финансированием. Надеюсь, что ситуация в ближайшее время претерпит изменения, сборная Украины вернётся на наши турниры и будет успешно принимать в них участие», — приводит слова Шестакова «Газета.ру».
Ранее Шестаков объяснил, как Россию допустили на чемпионат мира по самбо в Киргизии.
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