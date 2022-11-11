В Норвегии раскритиковали испанскую гандболистку, радовавшуюся после пропущенного гола

Бывшая гандболистка сборной Норвегии Марит Мальм Фрафьорд прокомментировала странный инцидент, произошедший во время матча женского чемпионата Европы между сборными Германии и Испании.
В той встрече гандболистка сборной Испании Паула Аркос проявила бурную радость после того, как в конце игры сборная Германии забила гол. Причина кроется в формате турнира. Если команды набирают одинаковое количество очков в группе, положение определяется по личным встречам. Лучшим исходом для Испании в матче с Германией, очевидно, была победа, но не более чем в два мяча. В этом случае испанки занимали бы второе место в группе. В конце встречи Испания заметно ослабила оборонительные действия. За 50 секунд до конца игры испанка Дженнифер Гутьеррес бросила мяч в стенку и «отдала» мяч Германии, которая получила возможность провести последнюю атаку. После того как она завершилась голом в ворота Испании, Аркос победно вскинула вверх руки.
«Думаю, я никогда раньше такого не видела, и это не очень спортивно. Грустно видеть, что всё настолько плохо», — заявила Фрафьорд в интервью NRK.
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