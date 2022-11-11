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«Глупость». Ирина Роднина отреагировала на слова Хоркиной и Латыниной друг о друге

«Глупость». Ирина Роднина отреагировала на слова Хоркиной и Латыниной друг о друге
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Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина прокомментировала слова двукратной олимпийской чемпионки по спортивной гимнастике Светланы Хоркиной и девятикратной чемпионки ОИ Ларисы Латыниной. Ранее Хоркина заявила, что является самой титулованной гимнасткой и что «Латынина за мной», та ей ответила, после чего Светлана заявила, что преклоняется перед ней.

«Чего вдруг решили мериться титулами, чего им мирно-то не живётся? Это называется сам себя не похвалишь, никто не похвалит.

Я считаю, что и одна и другая — уникальные личности. Обе очень многого добились, но выяснение отношений, кто более значим, — это уже глупость», — приводит слова Ирины Родниной «РБК-Спорт».

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