Главный тренер женской сборной Испании ответил на подозрения в договорном матче

Главный тренер женской сборной Испании по гандболу Хосе Игнасио Прадес прокомментировал подозрения в договорном матче со сборной Германии на чемпионате Европы, который проходит в эти дни в Словении.
В той встрече гандболистка сборной Испании Паула Аркос проявила бурную радость после того, как в конце игры сборная Германии забила гол. Причина кроется в формате турнира. Если команды набирают одинаковое количество очков в группе, положение определяется по личным встречам. Лучшим исходом для Испании в матче с Германией, очевидно, была победа, но не более чем в два мяча. В этом случае испанки занимали бы второе место в группе. В конце встречи Испания заметно ослабила оборонительные действия. За 50 секунд до конца игры испанка Дженнифер Гутьеррес бросила мяч в стенку и «отдала» мяч Германии, которая получила возможность провести последнюю атаку. После того как она завершилась голом в ворота Испании, Аркос победно вскинула вверх руки.
«Мы играли на победу, и на последней минуте тоже. Мы старались играть последнюю минуту так же, как и первую. Нам нужно было победить, и мы это сделали», — заявил Прадес в интервью TV2.
Также тренер опроверг подозрения, что его команда намеренно пропустила в концовке гол, чтобы победить ровно в два мяча.
«В современном гандболе разница в один, два или три гола может быстро поменяться. Мы хотели победить и не делали никаких расчётов в голове. Мы играли на победу, и в итоге мы это сделали», — добавил Прадес.
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