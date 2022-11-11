Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«Чемпионат» — официальный партнёр МФК КПРФ

«Чемпионат» — официальный партнёр МФК КПРФ
Комментарии

Спортивный интернет-портал «Чемпионат» стал официальным партнёром МФК КПРФ, одного из лидеров мини-футбольной Суперлиги.

Логотип «Чемпионата» будет размещён на игровой форме КПРФ, начиная уже с ближайшего матча с «Ухтой».

КПРФ — чемпион России – 2020, дважды серебряный призёр – 2019 и 2022, а также бронзовый призёр Лиги чемпионов – 2020.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022