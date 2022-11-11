«Чемпионат» — официальный партнёр МФК КПРФ

Спортивный интернет-портал «Чемпионат» стал официальным партнёром МФК КПРФ, одного из лидеров мини-футбольной Суперлиги.

Логотип «Чемпионата» будет размещён на игровой форме КПРФ, начиная уже с ближайшего матча с «Ухтой».

КПРФ — чемпион России – 2020, дважды серебряный призёр – 2019 и 2022, а также бронзовый призёр Лиги чемпионов – 2020.