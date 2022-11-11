Тренер сборной Польши назвал «провокацией» концовку матча между Германией и Испанией

Главный тренер женской сборной Польши по гандболу Арне Сенстад не сомневается, что концовка матча между Германией и Испанией на чемпионате Европы, который проходит в эти дни в Словении, носила договорной характер.
После того как подопечные Сенстада проиграли в последнем матче группового этапа Черногории (23:26), их судьба зависела от результата матча Испания — Германия. Полькам была необходима либо победа сборной Германии, либо победа испанок с разницей более чем в два мяча. Однако, в концовке встречи, при счёте 23:20 в пользу Испании, Дженнифер Гутьеррес бросила мяч в стенку и «отдала» мяч Германии, которая получила возможность провести последнюю атаку, увенчавшуюся голом. В итоге Испания победила с разницей ровно в два мяча и вместе с Германией вышла из группы.
«Понятно, что я очень разочарован. Когда я увидел такое вчера (в среду. — Прим. «Чемпионата»), я разозлился. То, что испанки сделали это так открыто, — провокация против гандбола. Чувствую себя униженным после того, как мы провели такой хороший чемпионат и стали большим сюрпризом для многих — и имели шанс. Понятно, что это очень горько — даже сейчас, спустя столько часов», — заявил Сенстад в интервью TV2.
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