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Тренер испанок объяснил радость своей гандболистки после пропущенного мяча от Германии

Тренер испанок объяснил радость своей гандболистки после пропущенного мяча от Германии
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Главный тренер женской сборной Испании по гандболу Хосе Игнасио Прадес объяснил радость своей подопечной Паулы Аркос после пропущенного мяча в конце матча с Германией (23:21).

После этого инцидента на сборную Испании обрушился шквал критики. Некоторые эксперты подозревают договорной характер матча. Причина кроется в формате турнира. Если команды набирают одинаковое количество очков в группе, положение определяется по личным встречам. Лучшим исходом для Испании в матче с Германией была победа, но не более чем в два мяча. В этом случае испанки занимали бы второе место в группе. В конце встречи Испания заметно ослабила оборонительные действия. За 50 секунд до конца игры испанка Дженнифер Гутьеррес бросила мяч в стенку и «отдала» мяч Германии, которая получила возможность провести последнюю атаку. После того как она завершилась голом в ворота Испании, Аркос победно вскинула вверх руки.

«Думаю, она была счастлива, потому что мы ранее проиграли две игры, а теперь наконец-то одерживали победу и выходили в следующий раунд», — рассказал Прадес в интервью TV2.

Также наставник испанок прокомментировал слова главного тренера сборной Польши Арне Сенстада, который назвал случившееся «провокацией против гандбола».

«Я слышал это, но не знаю, что сказать. Это была тяжёлая и решающая игра, и у Польши тоже были шансы против Германии и Черногории. На чемпионате Европы все команды качественные, так что, возможно, в будущем для Польши всё сложится лучше. У них тоже хорошая команда», — добавил Прадес.

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