Глава ФИДЕ Аркадий Дворкович объяснил, почему Анатолия Карпова не выписывают из больницы
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Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович рассказал, почему 12-й чемпион мира по классическим шахматам, российский гроссмейстер Анатолий Карпов до сих пор находится в больнице. О госпитализации 71-летнего Карпова стало известно 31 октября.
По словам Дворковича, всё дело в пневмонии.
«Я общаюсь с близкими Анатолия Евгеньевича. В первую очередь информация поступает от его супруги. Да, он разговаривает, лечение проходит планово.
Пневмония — штука сложная. Дело не столько даже в падении, а в пневмонии, её надо пролечить. Хорошо, что это делается в больнице, потому что на ногах это невозможно сделать. По моей информации, ситуация улучшается», — приводит слова Аркадия Дворковича ТАСС.
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