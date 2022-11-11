Сенстад — о тренере испанок: хорошо, что он не попался мне в отеле

Главный тренер женской сборной Польши по гандболу Арне Сенстад не скрывал разочарования после вылета его команды с чемпионата Европы, который проходит в эти дни в Словении.

Напомним, после того как польская сборная проиграла в последнем матче группового этапа Черногории (23:26), их судьба зависела от результата матча Испания — Германия. Полькам была необходима либо победа сборной Германии, либо победа испанок с разницей более чем в два мяча. Однако в концовке встречи при счёте 23:20 в пользу Испании Дженнифер Гутьеррес бросила мяч в стенку и «отдала» мяч Германии, которая получила возможность провести последнюю атаку, увенчавшуюся голом. В итоге Испания победила с разницей ровно в два мяча и вместе с Германией вышла из группы.

«Мы верили, что Германия справится. Они были лучше Испании, но таков уж гандбол. Но когда дело шло к концовке, мы знали, что такое может произойти, но то, что они сделали это настолько открыто, стало шоком для многих», — заявил Сенстад в интервью TV2.

Также он назвал наставника сборной Испании Хосе Игнасио Прадеса «мелким» тренером.

«У меня нет никаких слов для мелкого испанца, и я надеюсь, что мы не встретимся в ближайшее время. Хорошо, что он не попался мне в отеле вчера (в среду. — Прим. «Чемпионата»), потому что я не берусь судить, чем бы это закончилось. Это было абсолютно несправедливо», — добавил норвежец.