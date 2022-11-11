Президент ФИДЕ объявил о невозможности провести матч Ян Непомнящий — Дин Лижэнь в России

Глава Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович заявил, что матч на первенство мира, в котором сыграют российский гроссмейстер Ян Непомнящий и представитель Китая Дин Лижэнь, нельзя будет провести в России. Проведение матча Непомнящий — Дин Лижэнь запланировано на апрель 2023 года.

«В России мы не можем проводить чемпионаты мира по рекомендации МОК. Не хотим обострять ситуацию в этой части. И в этой связи Китай — не очень справедливо. Поэтому рассчитаем на нейтральную страну.

Сейчас мы ведём переговоры. Мексика — главный претендент, но есть ещё пара интересантов, способных вступить в конкуренцию. Решение примем в течение месяца. До конца этого года определимся», — приводит слова Дворковича ТАСС.