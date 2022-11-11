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«Это шокирует». Норвежская гандболистка — об испанке, радовавшейся пропущенному голу

«Это шокирует». Норвежская гандболистка — об испанке, радовавшейся пропущенному голу
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Гандболистка сборной Норвегии Марен Аардал прокомментировала концовку матча между сборными Германии и Испании на чемпионате Европы, который проходит в эти дни в Словении.

В той встрече гандболистка сборной Испании Паула Аркос проявила бурную радость после того, как в конце игры сборная Германии забила гол. Причина кроется в формате турнира. Если команды набирают одинаковое количество очков в группе, положение определяется по личным встречам. Лучшим исходом для Испании в матче с Германией была победа, но не более чем в два мяча. В этом случае испанки занимали бы второе место в группе. В конце встречи Испания заметно ослабила оборонительные действия. За 50 секунд до конца игры испанка Дженнифер Гутьеррес бросила мяч в стенку и «отдала» мяч Германии, которая получила возможность провести последнюю атаку. После того как она завершилась голом в ворота Испании, Аркос победно вскинула вверх руки. В итоге сборные Испании и Германии вместе прошли в следующий раунд, а сборная Польши осталась за бортом турнира.

«Это шокирует. Думаю, что если это правда, то это граничит с договорными матчами», — заявила Аардал в интервью NRK.

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