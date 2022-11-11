В Испании ответили на подозрения в договорном матче на ЧЕ по гандболу

В Испанской ассоциации гандбола прокомментировали концовку матча женского чемпионата Европы между национальной командой страны и сборной Германии, по итогам которой на сборную Испании обрушился шквал критики.

В той встрече гандболистка сборной Испании Паула Аркос проявила бурную радость после того, как в конце игры сборная Германии забила гол. Причина кроется в формате турнира. Если команды набирают одинаковое количество очков в группе, положение определяется по личным встречам. Лучшим исходом для Испании в матче с Германией, очевидно, была победа, но не более чем в два мяча. В этом случае испанки занимали бы второе место в группе. В конце встречи Испания заметно ослабила оборонительные действия. За 50 секунд до конца игры испанка Дженнифер Гутьеррес бросила мяч в стенку и «отдала» мяч Германии, которая получила возможность провести последнюю атаку. После того как она завершилась голом в ворота Испании, Аркос победно вскинула вверх руки.

По итогам матча появились подозрения в его договорном характере.

«Испанская команда сделала всё возможное, чтобы выиграть матч, и знала, что это их последний шанс выйти из группы. Мы не согласны с комментариями о договорных матчах и о том, что это неспортивно», — приводит слова Росио Санчеса из Испанской ассоциации гандбола издание NRK.