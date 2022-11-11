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Команда Бегового сообщества представила календарь московских забегов на 2023 год

Команда Бегового сообщества представила календарь московских забегов на 2023 год
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Опубликован календарь забегов Бегового сообщества в Москве на 2023 год. Любителей активного образа жизни ждёт более 14 стартов.

11 февраля — легкоатлетические соревнования «Скорость»
12 февраля — легкоатлетические соревнования «Скорость»
18 февраля — Студенческий кубок БС, третий этап
19 февраля — Студенческий кубок БС, третий этап

2 апреля — забег «Апрель», Студенческий кубок БС, четвёртый этап
15 апреля — кросс «Быстрый пёс», Студенческий кубок БС, пятый этап
16 апреля — кросс «Лисья гора»

13 мая — Московский полумарафон, забег на 5 км
14 мая — Московский полумарафон, забег на 21,1 км
27 мая — легкоатлетические соревнования «Скорость»

4 июня — Красочный забег

8 июля — Ночной забег

20 августа — полумарафон «Лужники»

17 сентября — Московский марафон
30 сентября — кросс «Быстрый пёс», Студенческий кубок БС, первый этап

1 октября — кросс «Лисья гора»

29 октября — Крылатский трейл

18 ноября — Студенческий кубок БС, второй этап
19 ноября — Студенческий кубок БС, второй этап
25 ноября — легкоатлетические соревнования «Скорость»
26 ноября — легкоатлетические соревнования «Скорость»

«Мы завершаем беговой сезон-2022 – он выдался интересным и насыщенным. Со своей стороны мы благодарны городу, департаменту спорта города Москвы, городским службам и партнёрам, которые поддерживали нас на протяжении сезона и помогали в организации забегов, а также участникам и зрителям – без них этот беговой сезон не был бы таким ярким и запоминающимся. Мы провели 14 стартов и Студенческий кубок БС. Ещё два забега состоятся в ноябре: второй этап Студенческого кубка и соревнования в манеже «Скорость». В этом году к нам присоединилось много новичков: десятки тысяч человек стали участниками забегов впервые. И это радует – значит, людей, влюблённых в бег, становится всё больше», – сказал Дмитрий Тарасов, директор забегов и сооснователь Бегового сообщества.

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