Команда Бегового сообщества представила календарь московских забегов на 2023 год

Опубликован календарь забегов Бегового сообщества в Москве на 2023 год. Любителей активного образа жизни ждёт более 14 стартов.
11 февраля — легкоатлетические соревнования «Скорость»
12 февраля — легкоатлетические соревнования «Скорость»
18 февраля — Студенческий кубок БС, третий этап
19 февраля — Студенческий кубок БС, третий этап
2 апреля — забег «Апрель», Студенческий кубок БС, четвёртый этап
15 апреля — кросс «Быстрый пёс», Студенческий кубок БС, пятый этап
16 апреля — кросс «Лисья гора»
13 мая — Московский полумарафон, забег на 5 км
14 мая — Московский полумарафон, забег на 21,1 км
27 мая — легкоатлетические соревнования «Скорость»
4 июня — Красочный забег
8 июля — Ночной забег
20 августа — полумарафон «Лужники»
17 сентября — Московский марафон
30 сентября — кросс «Быстрый пёс», Студенческий кубок БС, первый этап
1 октября — кросс «Лисья гора»
29 октября — Крылатский трейл
18 ноября — Студенческий кубок БС, второй этап
19 ноября — Студенческий кубок БС, второй этап
25 ноября — легкоатлетические соревнования «Скорость»
26 ноября — легкоатлетические соревнования «Скорость»
«Мы завершаем беговой сезон-2022 – он выдался интересным и насыщенным. Со своей стороны мы благодарны городу, департаменту спорта города Москвы, городским службам и партнёрам, которые поддерживали нас на протяжении сезона и помогали в организации забегов, а также участникам и зрителям – без них этот беговой сезон не был бы таким ярким и запоминающимся. Мы провели 14 стартов и Студенческий кубок БС. Ещё два забега состоятся в ноябре: второй этап Студенческого кубка и соревнования в манеже «Скорость». В этом году к нам присоединилось много новичков: десятки тысяч человек стали участниками забегов впервые. И это радует – значит, людей, влюблённых в бег, становится всё больше», – сказал Дмитрий Тарасов, директор забегов и сооснователь Бегового сообщества.
- 11 ноября 2022
-
15:08
-
15:07
-
14:35
-
14:33
-
14:22
-
12:25
-
12:19
-
11:46
-
11:24
-
11:20
-
11:07
-
10:44
-
10:44
-
10:30
-
10:25
-
10:21
-
09:28
-
09:24
-
09:21
-
08:35
-
08:21
-
08:00
-
00:26
- 10 ноября 2022
-
23:23
-
23:00
-
21:43
-
20:48
-
19:27
-
18:25
-
08:00
-
01:35
-
00:39
-
00:19
- 9 ноября 2022
-
14:57
-
12:28