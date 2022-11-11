Команда Бегового сообщества представила календарь московских забегов на 2023 год

Опубликован календарь забегов Бегового сообщества в Москве на 2023 год. Любителей активного образа жизни ждёт более 14 стартов.

11 февраля — легкоатлетические соревнования «Скорость»

12 февраля — легкоатлетические соревнования «Скорость»

18 февраля — Студенческий кубок БС, третий этап

19 февраля — Студенческий кубок БС, третий этап

2 апреля — забег «Апрель», Студенческий кубок БС, четвёртый этап

15 апреля — кросс «Быстрый пёс», Студенческий кубок БС, пятый этап

16 апреля — кросс «Лисья гора»

13 мая — Московский полумарафон, забег на 5 км

14 мая — Московский полумарафон, забег на 21,1 км

27 мая — легкоатлетические соревнования «Скорость»

4 июня — Красочный забег

8 июля — Ночной забег

20 августа — полумарафон «Лужники»

17 сентября — Московский марафон

30 сентября — кросс «Быстрый пёс», Студенческий кубок БС, первый этап

1 октября — кросс «Лисья гора»

29 октября — Крылатский трейл

18 ноября — Студенческий кубок БС, второй этап

19 ноября — Студенческий кубок БС, второй этап

25 ноября — легкоатлетические соревнования «Скорость»

26 ноября — легкоатлетические соревнования «Скорость»

«Мы завершаем беговой сезон-2022 – он выдался интересным и насыщенным. Со своей стороны мы благодарны городу, департаменту спорта города Москвы, городским службам и партнёрам, которые поддерживали нас на протяжении сезона и помогали в организации забегов, а также участникам и зрителям – без них этот беговой сезон не был бы таким ярким и запоминающимся. Мы провели 14 стартов и Студенческий кубок БС. Ещё два забега состоятся в ноябре: второй этап Студенческого кубка и соревнования в манеже «Скорость». В этом году к нам присоединилось много новичков: десятки тысяч человек стали участниками забегов впервые. И это радует – значит, людей, влюблённых в бег, становится всё больше», – сказал Дмитрий Тарасов, директор забегов и сооснователь Бегового сообщества.