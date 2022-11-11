Шведская гандболистка раскритиковала испанку, ликовавшую после пропущенного мяча

Гандболистка сборной Швеции Натали Хагман подвергла критике поведение своей коллеги из сборной Испании Паулы Аркос, которая отпраздновала пропущенный своей командой гол в матче со сборной Германии (23:21).
Причина странного поведения Аркос кроется в формате турнира. В случае равенства команд по очкам положение определяется по личным встречам. Лучшим исходом для Испании в матче с Германией была победа, но не более чем в два мяча. В этом случае испанки занимали бы второе место в группе. В конце встречи Испания заметно ослабила оборонительные действия. За 50 секунд до конца игры испанка Дженнифер Гутьеррес бросила мяч в стенку и «отдала» мяч Германии, которая получила возможность провести последнюю атаку. После того как она завершилась голом в ворота Испании, Аркос победно вскинула вверх руки.
«Я не видела ситуацию. Я понимаю, что каждый хочет создать хорошие условия для своей команды. Но стоять и аплодировать после пропущенного гола… это выглядит не очень спортивно. Абсолютно неспортивное поведение», — заявила Хагман в интервью Expressen.
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