Экс-чемпион M-1 Виктор Немков стал чемпионом мира по боевому самбо

Российский профессиональный боец смешанного стиля и самбист Виктор Немков выиграл золото чемпионата мира по боевому самбо, который проходит в эти дни в Бишкеке (Киргизия).

В финале соревнований в весовой категории до 98 кг Немков оказался сильнее Израиля Вульфмана из Израиля.

Напомним, из-за допуска на чемпионат мира российских самбистов от участия в турнире отказалась украинская сборная. В сентябре спортсмены из Украины по той же причине отказались выступать на чемпионате Европы в Сербии.

В 2021 году чемпионат мира прошёл в Ташкенте (Узбекистан). Российские спортсмены выступали на нём под флагом Всероссийской федерации самбо и победили в общекомандном зачёте, завоевав восемь золотых медалей.