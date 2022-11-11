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Корреспонденты «Чемпионата» попали в шорт-лист премии «Энергия побед»

Корреспонденты «Чемпионата» попали в шорт-лист премии «Энергия побед»
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Корреспонденты «Чемпионата» попали в шорт-лист претендентов на выход в финал XII Всероссийского фестиваля-конкурса спортивной журналистики «Энергия побед».

В номинации «Премия имени Льва Россошика за лучшую публикацию» среди федеральных СМИ оказались сразу два материала «Чемпионата». Это статья Олега Лысенко «Вернулся бы и умер на родной земле». Почему олимпийский чемпион Кузнецов покинул Россию», а также интервью со звездой паралимпийского спорта России Акжаной Абдикаримовой «Нам шесть лет доказывали, что мы никто», которое взяли Михаил Чесалин и Андрей Шитихин.

На «Премию имени Игоря Уткина за лучший фоторепортаж/ фотоработу» среди федеральных СМИ претендует фотокорреспондент «Чемпионата» Александр Сафонов за снимок вратаря Эмиля Гарипова.

В ближайшие дни профессиональное жюри определит тройки лидеров в каждой из номинаций. О распределении призовых мест будет объявлено на торжественной церемонии награждения, которая состоится в Москве 25 ноября.

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