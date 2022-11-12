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Дворкович считает, что Карлсен может приехать на турнир по шахматам в Казахстан

Дворкович считает, что Карлсен может приехать на турнир по шахматам в Казахстан
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Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович высказался о возможном участии действующего обладателя мировой шахматной короны норвежца Магнуса Карлсена в чемпионате мира по рапиду и блицу, который пройдёт с 25 по 30 декабря в Алма-Ате (Казахстан).

«Интерес в участии у подавляющего большинства ведущих гроссмейстеров есть. Включая Магнуса Карлсена. Он заинтересован в участии. Не могу гарантировать, что он точно будет, но он сказал, что заинтересован.

До последнего момента будет формироваться список. За неделю до старта, думаю, будет уже понятно. Плюс есть несколько специальных приглашений, которые я как президент ФИДЕ могу дать. Плюс у организаторов есть возможность пригласить кого-то», — приводит слова Дворковича ТАСС.

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