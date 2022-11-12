Волейболистки московского «Динамо» с семью победами кряду лидируют в ЧР

Завершились матчи игрового дня чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги. Лидер соревнований, московское «Динамо», одержало седьмую победу подряд и единолично возглавляет турнирную таблицу. Столичный клуб на выезде обыграл «Тулицу» со счётом 3:1 (21:25, 25:22, 25:16, 30:28). Тульская команда с четырьмя победами – на седьмой позиции.

«Липецк» потерпел седьмое поражение в сезоне, на выезде уступив «Енисею» — 0:3 (17:25, 21:25, 16:25). Для красноярского клуба это вторая победа в сезоне.

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины

Предварительный этап. 7-й тур

«Енисей» (Красноярск) – «Липецк» – 3:0 (25:17, 25:21, 25:16).



«Тулица» (Тула) – «Динамо» (Москва) – 1:3 (25:21, 22:25, 16:25, 28:30).