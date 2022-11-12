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Российская гимнастка Вера Туголукова сменила спортивное гражданство

Российская гимнастка Вера Туголукова сменила спортивное гражданство
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14-летняя россиянка Вера Туголукова, выступающая в художественной гимнастике, сменила спортивное гражданство, сообщается на сайте Международной федерации гимнастики (FIG). Со следующего сезона по решению исполкома FIG спортсменка сможет выступать за сборную Кипра.

Уроженка Люберец – кандидат в мастера спорта, в этом году завоевала несколько медалей на первенстве России. Также в её активе награды Международных спортивных игр «Дети Азии», которые прошли во Владивостоке в августе: золото в упражнениях с лентой, серебро в упражнениях с булавами и в многоборье, бронза — в упражнениях с мячом.

Ранее на этой неделе стало известно, что ещё одна российская гимнастка, двукратная чемпионка мира среди юниоров Анастасия Симакова получила гражданство Германии. 18-летняя спортсменка переехала в Нюрнберг ещё летом 2022 года.

Российские гимнастки не могут принимать участие в соревнованиях, которые проводятся под эгидой FIG.

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